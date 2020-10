ANP reduz de 12% para 11% mistura do biodiesel no diesel para novembro e dezembro

Rio, 07/10- A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis antecipou para hoje a decisão sobre a mistura do biodiesel ao diesel e aprovou, em caráter “excepcional e temporário”, a redução da mistura para 11%, dos 12% obrigatórios para o último bimestre do ano. “A medida é necessária para dar continuidade ao abastecimento nacional, uma vez que a oferta de biodiesel para o período citado poderia não ser suficiente para atender à mistura de 12% ao diesel B, que vem sendo bastante consumido, apesar da atual situação de pandemia”, explicou a ANP em nota.

A expectativa era de que a decisão fosse tomada na reunião geralmente realizada na quinta-feira, quando ocorrem as reuniões da diretoria colegiada. Com isso, será retomado o 76º Leilão de biodiesel, que será realizado em seis etapas a partir da próxima sexta-feira.

As distribuidoras deverão apresentar as ofertas selecionadas até 13 de outubro, informa o novo edital da ANP publicado no site da agência. O período de entrega será de 1º de novembro a 31 de dezembro.

