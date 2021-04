ANP publica edital de 79º leilão de biodiesel, que recomeça dia 14

SÃO PAULO (Reuters) – A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou nesta segunda-feira o edital do 79º leilão de biodiesel, que passará a negociar o biocombustível para uma mistura obrigatória de 10% no diesel, após redução temporária ante os 13% inicialmente estipulados.

O certame havia sido interrompido na semana passada, com integrantes do mercado citando a alta nos preços do combustível como motivo, diante de firme demanda pela soja, principal matéria-prima do biocombustível. Por conta do cenário, o governo determinou a redução da mistura obrigatória.

O leilão será retomado com a apresentação das ofertas na quarta-feira (14).

Veja detalhes do edital e do cronograma:

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/distribuicao-e-revenda/leiloes-biodiesel/l79edital.pdf

https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/distribuicao-e-revenda/leiloes-biodiesel/l79avisoVcronogramaatualizado.pdf.

(Por Gabriel Araujo e Marta Nogueira)

