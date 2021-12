ANP: Preços dos combustíveis ficam estáveis enquanto Petrobras avalia redução

Mesmo antes da aguardada redução do preços dos combustíveis pela Petrobras, devido ao recuo do petróleo no mercado internacional, levantamento feito semanalmente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) verificou estabilidade nas bombas dos postos de abastecimento na semana de 28 de novembro a 4 de dezembro, com registro inclusive de ligeiros recuos.

O petróleo do tipo Brent recuou cerca de US$ 10 nas últimas duas semanas e fechou cotado abaixo dos US$ 70 o barril na sexta-feira, 3. O próprio presidente da Petrobras, general Joaquim Silva e Luna, já havia informado sobre a possível redução de preço da gasolina em audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no final de novembro, e a Ativa Investimentos previu que a queda deve ser de 5%. Neste domingo, 5, o presidente Jair Bolsonaro disse ao site Poder360 que a Petrobras começará, a partir desta semana, a anunciar a diminuição no preço dos combustíveis.

O preço médio da gasolina na semana passada ficou em R$ 6,742 o litro, levemente abaixo dos R$ 6,749/l da semana anterior. O preço mais elevado foi de R$ 7,962/l, no Sul, o mesmo preço uma semana antes, e o mais baixo de R$ 5,299/l, no Sudeste. O óleo diesel também apresentou leve recuo na semana passada. A média foi de R$ 5,355/l, contra preço médio de R$ 5,366 na semana anterior, sendo o preço mais alto, de R$ 6,700, encontrado na região Norte, e o mais baixo, de 4,070/l na região Nordeste.

O gás de cozinha também parou de subir, registrando preço médio de R$ 102,40 para a unidade de 13 quilos, sendo o mais caro encontrado a R$ 140 já há quatro semanas na região Centro-Oeste, e o mais baixo a R$ 78, no Sudeste.

