ANP: Preço médio do litro diesel S10 em bombas cai 0,1%, a R$ 6,68, de 20 a 26/11

O preço médio do diesel S10 nas bombas caiu 0,1% para R$ 6,68 por litro na semana entre os dias 20 e 26 de novembro ante a semana anterior, mostra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Esta foi a segunda semana de queda leve nos preços do diesel. Na semana anterior, esse preço fora de R$ 6,69 e vinha estável, após flutuar desde meados de outubro, quando parou de cair.

Antes de voltar a flutuar entre R$ 6,65 e R$ 6,71, o diesel S10 experimentou queda de preço por 16 semanas consecutivas, entre meados de junho e o início de outubro, efeito do rebaixamento do teto do ICMS sobre combustíveis para 17%, em 24 de junho e três reajustes para baixo nas refinarias da Petrobras para o produto.

Desde meados de outubro, as cotações internacionais do diesel voltaram a subir e a estatal ficou sem espaço para reduzir preços por força de sua política de precificação, de alinhamento ao preço de paridade internacional (PPI).

Recentemente, no entanto, o PPI arrefeceu: a Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis (Abicom) calcula somente 0,1% de defasagem entre o diesel da Petrobras e o PPI no fechamento do mercado de ontem, 24. O porcentual baixo dessa defasagem nas últimas semanas indica possível espaço para novas reduções no preço do diesel. A última redução do diesel em refinarias da Petrobras aconteceu em 19 de setembro (-5,78%). Desde então, os preços estão congelados há 67 dias.

Gás de cozinha

O preço médio do botijão de 13 quilos de gás liquefeito de petróleo (GLP), ou gás de cozinha, também caiu, desta vez 0,3%, de R$ 110,19 para média de R$ 109,85 entre os dias 20 e 26 de novembro.

A queda semanal foi a segunda seguida e já reflete a redução de 5,2% nos preços praticados para o produto em refinarias da Petrobras, que passou a vigorar a partir de 17 de novembro.

