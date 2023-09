ANP: Preço médio da gasolina nos postos cai 0,3%, a R$ 5,84 por litro, entre 10/9 e 16/9

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/09/2023 - 14:15 Compartilhe

O preço médio da gasolina nos postos de abastecimento do País teve queda de 0,3%, para R$ 5,84 por litro, na semana entre os dias 10 e 16 de setembro. Na média dos sete dias anteriores, a gasolina custou R$ 5,86 ao consumidor final. As informações são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (ANP)

Esta foi a terceira semana seguida de quedas na gasolina, numa espécie de estabilização de preços após aumentos expressivos em agosto. Na penúltima semana daquele mês, a gasolina chegou a subir 4% no varejo, graças ao reajuste de 16,2% no preço do produto Petrobras nas refinarias da estatal, em 15 de agosto. Então, o insumo havia chegado ao maior preço em um ano de medições da ANP, R$ 5,88.

O recuo em setembro se explica, em parte, por um ajuste natural de preços ligado à lógica concorrencial do varejo, comum depois de grandes saltos.

O barateamento do etanol anidro também puxa o preço da gasolina para baixo, porque compõe 27,5% da mistura da gasolina comum. Nos sete dias até ontem, 16, o preço do etanol anidro nas usinas paulistas havia recuado 0,34%, para R$ 2,52 por litro, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo (Cepea/Esalq-USP). Essa queda anulou a alta semanal anterior de 0,41%, uma exceção nos últimos três meses. Desde meados de junho, o produto ficou 15,6% mais barato segundo os pesquisadores da USP.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias