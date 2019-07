ANP/Oddone: Custo do querosene de aviação representa quase 1/3 da passagem

O diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, disse nesta terça-feira, 23, que o governo estuda mudanças no mercado de combustíveis de aviação. Segundo ele, o querosene de aviação representa quase um terço do valor da passagem aérea.

“O mercado de distribuição conta com poucas empresas”, disse ele, em cerimônia de lançamento do programa Novo Mercado de Gás no Palácio do Planalto – mais conhecido como “choque da energia barata”. O tema, segundo ele, é objeto de análise pelo governo.