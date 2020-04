ANP: Mais 31 trabalhadores do setor de petróleo confirmam covid-19

Nas últimas 24 horas, mais 31 trabalhadores do setor de petróleo tiveram confirmação de infecção por coronavírus, informou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), saltando para 413 o número de pessoas contaminadas.

Somente em plataformas de petróleo, até ontem eram 210 petroleiros infectados pelo vírus, contra 186 no dia anterior. Os casos suspeitos subiram de 1.201 para 1.212 de um dia para outro.

A disseminação do coronavírus nas plataformas tem levado as petroleiras a aumentar os cuidados na operação, com redução de pessoal e aumento do monitoramento dos seus empregados.

Até o momento não foi registrado nenhum óbito no setor, informou a ANP.