ANP habilita 8 empresas para leilão do pré-sal, incluindo Exxon e Chevron

SÃO PAULO (Reuters) – A agência reguladora do setor de petróleo ANP publicou nesta quinta-feira uma relação de oito empresas já habilitadas para a Segunda Rodada de Licitações dos Volumes Excedentes da Cessão Onerosa, no pré-sal, incluindo as norte-americanas Exxon e Chevron.

Também estão aptas a participar da rodada que vai leiloar áreas de Sépia e Atapu, em 17 de dezembro, a brasileira Enauta e as unidades da colombiana Ecopetrol, da norueguesa Equinor, da malaia Petronas, da francesa Totalenergies, além da Petrogal, da portuguesa Galp.

A Petrobras já manifestou ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) o interesse em exercer seu direito de preferência na segunda rodada de licitações dos volumes excedentes da cessão onerosa.

Em fato relevante em abril, a empresa disse que manifestou interesse nas áreas para um percentual de 30%.

As inscrições foram aprovadas na véspera em reunião da Comissão Especial de Licitação (CEL), da ANP.

Outros pedidos poderão ser analisados nas próximas reuniões da CEL, segundo a ANP.

(Por Roberto Samora)

