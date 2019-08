ANP exige que fabricantes adicionem aditivos antioxidantes ao biodiesel

São Paulo, 02 – Os fabricantes de biodiesel no Brasil terão, a partir de agora, de adicionar aditivos antioxidantes ao biocombustível. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) detalhou a exigência nesta sexta-feira, 2, no Diário Oficial da União (DOU), por meio da Portaria 798, de 1º/8/2019.

De acordo com a portaria, “o produtor de biodiesel é obrigado a adicionar aditivo antioxidante na produção de biodiesel, independentemente da matéria-prima utilizada na fabricação desse biocombustível”.

Além disso, o aditivo antioxidante deve ser isento de elementos formadores de cinzas e organometálicos, ser compatível com óleos lubrificantes aplicáveis aos motores do ciclo Diesel e não pode causar efeitos colaterais ao funcionamento do motor, sistema de exaustão e pós-tratamento, entre outras exigências.