ANP: Etanol é menos competitivo do que gasolina em todos os Estados e no DF

São Paulo, 24/05 – O etanol foi menos competitivo em relação à gasolina em todos os Estados do País e no Distrito Federal nesta semana, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), compilado pelo AE-Taxas. Os critérios consideram que o etanol de cana ou de milho, por ter menor poder calorífico, tenha um preço limite de 70% do derivado de petróleo nos postos para ser considerado vantajoso.

Na média dos postos pesquisados no País, o etanol não está competitivo, com paridade de 77,14% ante a gasolina.

A safra 2021/22 de cana-de-açúcar no Centro-Sul do Brasil atrasou em decorrência do tempo seco, o que contribuiu para a oferta restrita do biocombustível.

Veja também