ANP discute em audiência proposta sobre envio de dados de estoques de combustível

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) discute na terça-feira, 28, das 15 horas às 18 horas, em audiência pública online, proposta de resolução que visa regulamentar os procedimentos para envio ao órgão, pelos agentes econômicos regulados, de dados diários relativos aos estoques de combustíveis. O objetivo é permitir um monitoramento mais dinâmico e efetivo do abastecimento pela Agência. A audiência será transmitida pelo canal da ANP no YouTube.

Atualmente, a ANP recebe os dados relativos ao abastecimento de combustíveis com periodicidade mensal e com defasagem de 15 dias em relação ao mês de referência.

Segundo a ANP, essa defasagem no recebimento das informações dificulta a identificação prévia de determinadas situações de riscos ao abastecimento e o mapeamento da real situação do abastecimento em momentos de falta de produto.

“Em um cenário em que a Petrobras, principal fornecedor de combustíveis do País, apresenta uma política de desinvestimentos, se torna ainda mais relevante que a ANP aperfeiçoe o monitoramento do suprimento de combustíveis”, diz a ANP.

