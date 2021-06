ANP autoriza garantias para Enauta assumir 100% do campo de Atlanta

Por Gabriel Araujo

SÃO PAULO (Reuters) – A petroleira Enauta informou nesta sexta-feira que a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) aprovou a constituição de garantias para que a empresa assuma 100% do campo de Atlanta, em movimento que deve dobrar a produção de petróleo da companhia.

De acordo com a Enauta, a reguladora aprovou a modalidade de garantia corporativa como instrumento de garantia financeira de descomissionamento do ativo. Nos próximos dias, ocorrerá a assinatura do aditivo ao contrato de concessão para que 50% dos direitos de exploração do campo sejam transferidos à companhia.

Com isso, a Enauta –que já detém metade da produção do campo– passará a reconhecer a totalidade dos resultados de Atlanta e a reportar bombeamento total de cerca de 18 mil barris por dia, um volume recorde para a companhia, acrescentou a empresa em fato relevante.

“Com a transferência definitiva do campo, daremos mais um passo importante para aumentar a geração de caixa da companhia”, disse o CEO da Enauta, Décio Oddone. “Logo teremos os três poços em produção, o que permitirá atender à demanda pelo óleo de Atlanta em um ambiente positivo de preços.”

Para 2021, concluiu a petroleira, a projeção de produção média para o campo permanece em 14 mil barris de óleo por dia, com margem de variação positiva ou negativa de 10%.

Veja também