ANP assina acordo de cooperação técnica com Bonsucro para aprimorar Renovabio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 15:41 Para compartilhar:

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) assinou acordo de cooperação técnica com a Bonsucro, organização global sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover a cana-de-açúcar sustentável. O acordo terá duração de 36 meses.

A Bonsucro é responsável por certificações internacionais de produtos da cana-de-açúcar, como o açúcar e o etanol.

Segundo a ANP, o objetivo do acordo é construir um procedimento integrado para os produtores de etanol de cana-de-açúcar no Brasil que obtenham, de maneira voluntária, tanto certificação da Bonsucro quanto do RenovaBio.

“A medida também tem como finalidade trocar experiências e conhecimentos sobre certificação, somar esforços para a melhoria dos dois processos, promover a análise integrada dos dados de ambas as certificações e integrar os processos de supervisão dos organismos de certificação e de treinamento para certificadoras e produtores”, explicou a agência.

O acordo de cooperação não tem como objetivo alterar as disposições dos documentos oficiais do RenovaBio, ressaltou a ANP.

Após a conclusão do acordo e implementação dos resultados, os produtores que buscarem as duas certificações poderão se submeter a um procedimento integrado de certificação, o que deve otimizar esforços de auditoria e reduzir custos.