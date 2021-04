ANP aprova proposta para substituir leilões de biodiesel a partir de 2022

SÃO PAULO (Reuters) – A diretoria da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou nesta quinta-feira proposta de um modelo de comercialização de biodiesel que visa substituir leilões públicos de compra do produto renovável a partir de 2022.

“Foi o primeiro passo para a implantação de um novo formato, que deverá entrar em vigor até 1º de janeiro de 2022”, disse a reguladora em nota à imprensa.

A proposta recomenda adoção de um modelo de contratação direta do biocombustível pelas distribuidoras, em que a meta compulsória de contratação seria de 80% do contratado no bimestre anterior, acrescentou a ANP.

Até a entrada em vigor do novo modelo de comercialização, os leilões públicos obedecerão ao formato atual, disse a ANP.

(Por Luciano Costa)

