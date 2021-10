Anota aí! CBF altera data de jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro Duelo diante do Juventude, agora, será realizado na próxima quarta-feira, no Maracanã

Na última noite, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou alterações de datas de alguns jogos, e o entre Flamengo e Juventude, que seria disputado na próxima terça-feira (12), foi remarcado para a quarta-feira (13). No entanto, o horário e o local foram mantidos: 19h, no Maracanã.

A partida diante do Juventude será a próxima que o Flamengo atuará no Maracanã, já que o time de Renato Gaúcho terá uma sequência de dois confrontos fora de casa. O primeiro ocorrerá contra o Red Bull Bragantino, às 20h30 desta quarta, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 24ª rodada.

Depois, a delegação rubro-negra parte para Atibaia, no interior de São Paulo, onde treinará até sexta. No sábado, o Fla visita o Fortaleza, no Castelão.

Cabe lembrar que o Flamengo não poderá contar com o quarteto convocado – Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol – em nem um dos próximos três jogos do Brasileiro, o que causa indignação por parte do clube pelo não adiamento das rodadas, após promessa não cumprida pela CBF.

Neste momento, o Fla é o terceiro colocado do Brasileirão, com 38 somados em 20 partidas disputadas. Atlético-MG e Palmeiras, líder e segundo colocado da competição, respectivamente, têm 49 e 39, em 22 jogos realizados.

