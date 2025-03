‘Anora’, melhor filme do Oscar 2025, está em cartaz nos cinemas brasileiros

O longa Anora foi o grande vencedor do Oscar 2025, faturando cinco estatuetas na noite deste domingo, 2 – Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Diretor, Melhor Edição e Melhor Roteiro Original.

Na trama, A jovem stripper Anora (Mikey Madison) conhece o filho de um oligarca russo e engata um improvável romance. Após um casamento impulsivo em Los Angeles (EUA), a família de Ivan Zakharov (Mark Eydelshteyn) retorna para os Estados Unidos com um único objetivo – anular a união entre o casal.

O filme de Sean Baker, que escreveu, dirigiu e editou a obra, é um conto de fadas às avessas. O longa, que também ganhou a Palma de Ouro em Cannes, subverte a história da Cinderela para falar sobre as falhas do Sonho Americano.

A produção está em cartaz nos cinemas brasileiros desde 23 de janeiro deste ano e, após as vitórias no Oscar, deve permanecer por mais algumas semanas. Ainda não há uma data prevista para a chegada do filme aos serviços de streaming.