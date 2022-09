Anomalia de Ebstein: Cardiologista explica cardiopatia que filha de Juliano Cazarré tem

Da Redação 06/09/2022 - 10:00 Compartilhe

Juliano Cazarré e a esposa, Letícia, estão compartilhando em suas redes sociais a batalha da filha caçula, Maria Guilhermina, contra a Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara. A bebê nasceu no dia 22 de junho e logo nos primeiros dias de vida passou por uma cirurgia, tendo alta em julho. No mês seguinte, ela passou por um cateterismo, exame invasivo que pode ser realizado para confirmar a presença de obstruções das artérias coronárias ou avaliar o funcionamento das valvas e do músculo cardíaco.







Em conversa com a IstoÉ Gente, a Dra. Ieda Jatene, cardiologista responsável pelo Serviço de Cardiologia Pediátrica e Cardiopatias Congênitas do Hcor, explicou um pouco mais sobre a doença.

“A Anomalia de Ebstein é uma malformação congênita cardíaca que compromete a válvula tricúspide na sua formação. É uma cardiopatia rara, que incide em 1 a cada 10 mil nascidos vivos, e que tem diferentes formas de se apresentar”, conta a médica.

O ator e sua esposa descobriram que a bebê tinha a condição ainda durante a gestação. “Os riscos de uma cardiopatia congênita variam de acordo com o tipo da doença e o grau de comprometimento do coração. Há casos mais simples que, embora precisem de acompanhamento, podem não necessitar de medicação. Também há situações mais graves, em que se faz necessária uma cirurgia ou tratamento logo após o nascimento. Por isso, é importante ter o diagnóstico correto e precoce, para avaliar a melhor conduta para aquela criança”, diz a profissional.

Ainda segundo a Dra. Ieda, as formas mais graves da doença são detectadas no ecocardiograma fetal, comprometem a evolução do feto e depois da criança após o nascimento. “A Anomalia de Ebstein não tem cura, mas é possível fazer a correção da válvula tricúspide por meio de cirurgia, de tal maneira que o coração funcione de uma forma semelhante ou muito semelhante a uma condição sem a cardiopatia. Por meio do acompanhamento médico, será avaliada a necessidade de uma nova cirurgia ou de um novo tratamento, dependendo da evolução da criança”, finaliza.