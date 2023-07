Ano de 2022 foi o mais quente e seco registrado na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 20/07/2023 - 8:01 Compartilhe

ROMA, 20 JUL (ANSA) – O ano de 2022 na Itália foi o mais quente e seco da série histórica iniciada em 1961, segundo relatório divulgado nesta quinta-feira (20) pelo Instituto Superior de Proteção e Pesquisa Ambiental (Ispra) e pelo Sistema Nacional de Proteção do Meio Ambiente (SNPA).

O estudo aponta que a temperatura média no país em 2022 superou em 0,58ºC o recorde anterior, registrado em 2018, em 1ºC a marca de 2021 e em 1,23ºC a média do período 1991-2020.

Com exceção de março e abril, todos os meses foram mais quentes que o normal, com anomalias superiores a 2ºC em julho, outubro e dezembro.

Já as chuvas tiveram uma queda de 22% em relação à média do período 1991-2020, com situação mais grave no norte (-33%), o que se traduziu em uma estiagem sem precedentes no rio Pó, o maior da Itália em extensão.

A seca prolongada, associada ao aumento das temperaturas, determinou uma forte redução da disponibilidade natural de água na Itália em 2022, com cerca de 67 quilômetros cúbicos, o mínimo já registrado na série histórica.

A situação ainda pode se agravar em 2023, uma vez que o país enfrenta atualmente uma das ondas de calor mais intensas dos últimos anos, com temperaturas acima dos 40ºC em várias cidades.

(ANSA).

