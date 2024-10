Anne Lottermann fala sobre recomeços e a importância do “D’anne-se”

Redaçãoi Redação - https://istoe.com.br/author/istoe/ 03/10/2024 - 18:08 Para compartilhar:

O Podmais desta semana recebe a jornalista, Anne Lottermann. Nascida em Santa Rosa, município do Rio Grande do Sul, iniciou sua carreira como modelo, mas logo seu coração foi influenciado pela comunicação. E daí Anne brilha no jornalismo com muito empenho e batalhas vencidas.

Estreou na televisão como repórter da BandNews no Rio de Janeiro, onde trabalhou até 2010. No mesmo ano, ingressou na Globonews e, quatro anos depois, passou a integrar a equipe de reportagem dos telejornais Bom Dia Rio e RJTV. Em 2016, ela assumiu o quadro de previsão do tempo desses programas e, em 2019, foi promovida à previsão do tempo no Jornal Nacional, substituindo Maria Júlia Coutinho.

Em 2022, novo começo , Anne se juntou ao time do programa Faustão na Band, assumindo o papel de apresentadora dos bastidores e das publicidades.

A comunicadora já recomeçou algumas vezes, como todos deveríamos fazer . Passou pelo o falecimento do seu marido, em 2017. Ao lado de seus dois filhos, Leo e Gael, Anne não deixou de ir atrás de seus sonhos, sempre recheada de muitos pensamentos e iluminada por eles. Na entrevista ressalta a importância de voltar o olhar para si mesma: “Agora que eu me sinto pronta para recomeçar, consigo olhar de novo pra mim e me ver num relacionamento”.

Para além disso, Anne traça uma perspectiva interessante sobre os seus feitos no jornalismo nacional, e seus projetos pessoais, tal como o seu canal no Youtube, o “D’Anne-se”, onde entrevista apenas mulheres.

