Anne Hidalgo será candidata socialista à presidência da França

PARIS, 15 OUT (ANSA) – A prefeita de Paris, Anne Hidalgo, venceu as primárias do Partido Socialista (PS) nesta sexta-feira (15) e será a candidata da legenda à eleição presidencial de 2022 na França.

“Estou particularmente orgulhosa e honrada de defender as cores do nosso partido. São as cores de uma esquerda que assume o exercício do poder, de uma esquerda do governo que nunca se contentará em ficar simplesmente indignada ou protestar, mas que quer agir concretamente”, disse ela.

Apesar de as pesquisas apontarem uma pequena chance de vitória para a política, Hidalgo derrotou seu único adversário na votação interna do partido, o ex-ministro da Agricultura e atual prefeito de Le Mans, Stéphane Le Foll.

De acordo com o secretário-geral da sigla, Olivier Faure, Hidalgo conquistou o apoio de mais de 72% dos membros do Partido Socialista para competir nas eleições presidenciais, “um resultado irreversível”.

Em declaração perante dezenas de apoiadores, Hidalgo garantiu que todos estão “mobilizados para preparar uma mudança de governo”. “Nós estamos indo para isso”, ressaltou Com um programa baseado na justiça social e no ambientalismo, Hidalgo espera repetir o feito do conservador Jacques Chirac, que em 1995 conseguiu conquistar a presidência após chefiar a prefeitura da “cidade luz”. “Estou ciente da responsabilidade que me cabe”, finalizou Hidalgo.

A campanha presidencial para a prefeita de 62 anos promete ser “difícil”, tendo em vista que ela aparece com menos de 10% das intenções de voto, muito atrás do atual líder da França, Emmanuel Macron, (24%) e a representante da extrema-direita Marine Le Pen (22%), que iriam disputar o segundo turno, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ifop.

Hidalgo é prefeita de Paris desde 2014 e é uma das poucas mulheres que concorrem para se tornar a primeira mulher presidente da França. (ANSA)

Saiba mais