Anne Heche não deve sobreviver após acidente, diz representante da atriz

Anne Heche, de 53 anos, não deve sobreviver ao acidente de carro que sofreu na última sexta-feira (5), em Los Angeles, de acordo com seu representante. As informações são do site TMZ.

De acordo com um comunicado divulgado pela equipe da atriz, ela sofreu um grave ferimento cerebral e já foram feitos planos para doar seus órgãos.

“Infelizmente, por conta de seu acidente, Anne Heche sofreu um grave ferimento cerebral e continua em coma, em situação crítica. Não é esperado que ela sobreviva”, diz o comunicado.

“É uma escolha dela de muito tempo e ela está sendo mantida viva por aparelhos para determinar se as doações são possíveis. Gostaríamos de agradecer a todo por seus desejos e orações pela recuperação de Anne e agradecer a equipe dedicada e enfermeiros incríveis que cuidaram de Anne no Grossman Burn Center no Hospital West Hills”, finaliza a nota.

Segundo o TMZ, Anne inicialmente bateu em um complexo de prédios, recusou ajuda dos moradores, deu ré com seu Mini Cooper, acabou atropelando uma pessoa e depois bateu na casa. Seu carro pegou fogo e ela foi socorrida por bombeiros.

A atriz ficou com parte do corpo queimado e precisou ser intubada assim que chegou ao hospital, onde está internada e em coma em estado “extremamente crítico” desde então.

Investigações apontam que a atriz estava sob influência de cocaína no momento em que sofreu o acidente. Também foi encontrado Fentanil em sua corrente sanguínea. Contudo, como é um remédio para dor, ainda não está claro se o medicamento já havia sido ingerido antes do acidente ou se foi aplicado pela equipe médica.