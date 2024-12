Anne Carolline Wilians destaca ‘Empoderamento Social’ como ferramenta de transformação

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/author/thaisfonsecajornal/Thais Fonseca, 45 anos, pernambucana de Recife, carioca por acidente. Na cidade do Rio de Janeiro/RJ exerço a minha paixão pelo jornalismo e boa informação. Saí dos anos 80, mas os anos 80 não saíram de mim e é dessa época o Pop que eu curto. Cyndi Lauper é minha diva. Trabalhei como assessora de imprensa nas áreas pública e privada, como repórter de Polícia no Jornal Povo do Rio, editora na Agência de Notícias das Favelas (ANF). Na IstoÉ Gente me encontrei como redatora de entretenimento. E-mail: thaisfonsecajornal@gmail.com 08/12/2024 - 10:10 Para compartilhar:

Especialista em Gestão da Inovação Social, com aperfeiçoamento em Políticas Públicas, Anne Carolline Wilians sabe o que diz quando o assunto é empoderamento social. Advogada, administradora, empresária, esposa e mãe de 4 filhos, ela não somente encontra tempo para ajudar pessoas a se descobrirem, como tem nessa atividade uma missão e uma inspiração de vida.

Ao lado do marido, o também empresário Nelson Wilians, ela comanda o Instituto Nelson Wilians, onde é CEO desde 2017, que desenvolve e investe em projetos com foco em educação e direito.

A instituição tem três frentes de atuação: voluntariado social, pro bono e apoio a projetos sociais, que visam auxiliar no amadurecimento e na sustentabilidade de organizações da sociedade civil.

Em bate-papo para o site IstoÉ Gente, a empresária contou como nasceu o desejo de ajudar pessoas e comunidades a se desenvolverem, e detalhou ação do Instituto, que já impactou 75 mil pessoas em todos os estados brasileiros, com uma rede de mais de 300 organizações sociais parceiras.

O Instituto Nelson Wilians nasceu em 2017, mas Anne Wilians conta que sua concepção é fruto de uma longa jornada de amadurecimento pessoal e social, tanto dela quanto do marido.

“Desde menina, eu acompanhava meus pais em ações sociais de caráter mais assistencialista, e, mesmo naquela época, algo dentro de mim dizia que era possível ir além, revela a CEO.

“O que sempre me instigou foi a possibilidade de fazer algo que promovesse autonomia, liberdade e transformação a longo prazo”, diz a empresária, que sonhava em fazer um projeto que ajude na emancipação humana, criando iniciativas que impactem no desenvolvimento social e ofereçam oportunidades reais de transformação.

E o caminho para estimular pessoas, comunidades e grupos sociais a se desenvolverem foi a Educação.

“A escolha de trabalhar com educação, direito e cultura da legalidade como ferramentas para alcançar justiça social reflete tudo o que acredito: pessoas com consciência de seus direitos e responsabilidades podem construir uma sociedade mais justa, equitativa e inclusiva”, completa ela.

Empoderamento social

Anne define Empoderamento Social como a chave para impulsionar transformações profundas na sociedade, promovendo a conscientização sobre direitos, o desenvolvimento de habilidades e a criação de oportunidades para que as pessoas assumam o protagonismo de suas vidas.

“Arrisco dizer que é um processo de exercício pleno da cidadania. Para que o empoderamento alcance efetivamente os grupos sociais, é necessário um trabalho estruturado, que parta da educação e da criação de ambientes que estimulem a igualdade de oportunidades e o acesso ao conhecimento”, detalha ela.

“No Instituto Nelson Wilians (INW), por exemplo, apostamos em projetos que conectam pessoas à informação, especialmente mulheres e jovens, para que compreendam seus direitos e desenvolvam competências fundamentais para tomar decisões conscientes e transformar suas realidades”, conta.

A empresária acredita que, ao proporcionar acesso à educação de qualidade, formação profissional e inclusão nos espaços de liderança, ampliam-se as possibilidades de mudança.

O Instituto Nelson Wilians

Ao fornecer educação, capacitação profissional e suporte a projetos sociais, o INW ajuda a criar um ambiente onde pessoas de diferentes origens, especialmente aquelas em situações de vulnerabilidade, possam acessar as ferramentas necessárias para transformar suas vidas.

O Instituto se dedica a garantir que indivíduos e comunidades vulneráveis não apenas recebam suporte, mas também adquiram o conhecimento e a confiança necessários para se posicionarem como agentes ativos de mudança.

Transformação é dever de todos

Anne destaca, ainda, que a verdadeira transformação ocorre após esforço conjunto de todos os setores e esferas da sociedade.

“Primeiramente, o setor público deve implementar políticas que assegurem o acesso universal a serviços essenciais, como educação, saúde e habitação de qualidade, especialmente para grupos menorizados, com mecanismos que promovam a redistribuição de recursos e a inclusão econômica”, aponta ela.

“A sociedade civil, por sua vez, pode atuar de maneira significativa ao apoiar projetos sociais que visem a inclusão e a igualdade, seja por meio de ações voluntárias, doações ou apoiando organizações que lutam pelos direitos das populações mais vulneráveis”, analisa a empresária sobre a importância do engajamento da sociedade civil.

“As empresas também desempenham um papel essencial ao criar ambientes de trabalho justos e inclusivos. Isso pode ser feito por meio da adoção de políticas que garantam igualdade de oportunidades, diversidade e combate à discriminação no mercado de trabalho”, observa a CEO.

Atuação no Brasil

O INW tem atuação em todo o Brasil, alcançando todos os estados da Federação por meio de uma rede estratégica de mais de 300 organizações parceiras.

Um dos projetos de destaque do INW é o Compartilhando Direito, que visa expandir o impacto da educação e da cidadania nas escolas públicas e organizações da sociedade civil, especialmente para jovens na fase do ensino médio. O projeto tem a intenção de atuar como um itinerário formativo, com foco em capacitar as juventudes com habilidades essenciais para o desenvolvimento pessoal, social e para o exercício pleno da cidadania.

“Esse projeto representa uma iniciativa estratégica do INW para promover a inclusão e reduzir as desigualdades sociais, alcançando uma vasta rede de escolas públicas e de entidades do terceiro setor e, assim, capacitando jovens de todas as regiões do Brasil. Com isso, o INW não apenas cria oportunidades de acesso à educação e cidadania, mas também investe na formação de uma geração que, ao se tornar protagonista, contribuirá para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, conta a empresária.

