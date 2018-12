Anna Netrebko enfrenta rival no Metropolitan

Os fogos de artifício começam cedo este ano no Metropolitan Opera House, onde duas divas ciumentas disputam as atenções dos fãs de ópera na nova produção de Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea. A soprano russa Anna Netrebko vai interpretar o papel-título da ópera, ligeiramente baseada na vida real de uma atriz francesa do século 18.

A mezzo-soprano Anita Rachvelishvili, da República da Georgia, será a diabólica princesa Di Bouillon. As duas mulheres competem pelo amor de Maurizio, interpretado pelo tenor Piotr Beczala, e a personagem de Anna Netrebko recebe da princesa malvada um buquê de rosas envenenadas. A ópera será transmitida ao vivo, em HD, no dia 12 de janeiro.

A ópera marca o segundo encontro entre Netrebko e Anita Rachvelishvili. Elas já disputaram outro homem em Aida, de Verdi, em que a soprano russa também fez o papel principal.