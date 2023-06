Anna Carolina Jatobá sai da prisão após justiça conceder regime aberto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/06/2023 - 20:30 Compartilhe

Anna Carolina Jatobá, presa pela morte da sua enteada Isabella Nardoni em 2008, deixou a penitenciária de Tremembé nesta terça-feira (20) após a justiça conceder a progressão da pena para o regime aberto.

Jatobá foi condenada a 26 anos de prisão e cumpria pena há 15 anos. Desde 2017 ela já estava no regime semiaberto e era beneficiada com as saídas temporárias, previstas na Lei de Execuções Penais.

De acordo com o G1, o alvará de soltura foi assinado pela juíza Márcia Domingues de Castro, da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté. Por volta das 19h45, Jatobá só aguardava a presença de familiares para deixar a Penitenciária Feminina de Tremembé.

Relembre o crime

Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram condenados pela morte de Isabella Nardoni. No dia 29 de março de 2008, a criança caiu do sexto andar do Edifício London, na zona norte de São Paulo.

De acordo com a justiça, a criança não caiu da janela acidentalmente, mas foi jogada por Alexandre e Anna Carolina.

Nardoni foi condenado há 30 anos de prisão e já está em regime semiaberto desde 2018.

