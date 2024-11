Aniversário de Mavie tem romance entre Neymar e Biancardi, convidados famosos e ausência de Davi Lucca

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/11/2024 - 10:55 Para compartilhar:

No sábado, 9, Neymar Jr. e sua namorada, Bruna Biancardi, foram anfitriões da megafesta de aniversário de 1 ano da filha Mavie — que aconteceu na mansão do jogador em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Essa foi a segunda comemoração dedicada à bebê, que também ganhou um evento na Arábia Saudita em 6 de outubro.

Com o tema “Atelier de Arte da Mavie”, a festa teve decoração com balões e cores vibrantes, tudo organizado pela decoradora Andrea Guimarães. Pais e filha combinaram roupas em tons de lilás, conforme Biancardi mostrou nos stories de seu Instagram.

Por meio de registros nas redes sociais, também foi possível observar o clima de afeto entre a influencer e o jogador. Ainda em 2024, os dois reataram o romance após polêmicas, traições e o nascimento da terceira filha de Neymar, Helena, com Amanda Kimberlly.

A celebração contou com a presença de famosos como Luciano Huck, Gabriel Medina, Bruninho e Rafael Zulu. Apesar de não terem comparecido, Virginia Fonseca e o marido, Zé Felipe, foram representados pelas filhas Maria Alice, 2, e Maria Flor, 1.

A festa ofereceu oficinas de arte para crianças e adultos, além de atrações musicais como a cantora Mari Fernandez. Neymar presenteou a filha com um conjunto de joias personalizado de brinco, colar e pulseira com a inicial do nome dela.

Ausência de Davi Lucca

Uma ausência notável foi de Davi Lucca, filho mais velho de Neymar. Em suas redes sociais, Carol Dantas, mãe do adolescente, esclareceu: “Ele está em sua semana de provas. Já tem 13 anos e não pode faltar […] Ele não quis perder a prova e fazer depois. Mas o importante foi que na primeira festa nós estávamos com ela”.

Amiga de Neymar, Carol também não compareceu ao evento.