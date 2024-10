Aniversário da filha de Neymar Jr. será em ilha no Mar Vermelho; saiba os detalhes

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 9:07 Para compartilhar:

Mavie, filha de Neymar Jr. e Bruna Biancardi, completará 1 ano de idade no próximo domingo, 6, e ganhará uma festa pra lá de luxuosa. Rodeada pela família, a garotinha vai celebrar o primeiro ano de vida em um resort localizado na ilha de Ummahat, no Mar Vermelho.

O espaço de luxo foi construído em uma região conhecida como “Maldivas da Arábia Saudita” – país onde o jogador de futebol mora com a esposa e a herdeira do meio – e tem diárias que variam de R$ 10 mil e R$ 13 mil.

Na manhã desta sexta-feira, 4, a mãe da menina contou que eles já estão hospedados no resort. “Chegamos no paraíso, viemos passar o aniversário a Mavie aqui no Red Sea, já viemos outra vez, mas agora vamos passar mais dias, com a família e amigos para comemorar o ano dela”, contou ao gravar um vídeo no hotel.

O resort é o St. Regis Red Sea Resort. O casal já viajou com a filha para este hotel em maio deste ano e mostrou um pouco do lugar nas redes sociais. O espaço conta ainda com uma praia privativa e todas as estruturas foram construídas sob a areia.

O complexo possui ainda suítes como as de Bruna, bangalôs sob a água, quartos menos luxuosos perto da piscina compartilhada e dos restaurantes, e uma grande vila para famílias. O local é tão grande que os hóspedes usam carrinhos de golfe para se locomover pelo espaço, como Biancardi mostrou nos Stories.

