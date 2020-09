Aniversariante, uruguaio Michel Araújo comemora: ‘Foi o gol mais importante da minha carreira’ Jogador foi o grande destaque da goleada do Fluminense sobre o Coritiba por 4 a 0 no Nilton Santos. Com a vitória, Tricolor subiu para a sétima colocação do Brasileirão

O dia 28 de setembro de 2020 ficará guardado para sempre na memória do uruguaio Michel Araújo. No dia de seu aniversário, o jogador marcou um golaço de fora da área na goleada do Fluminense por 4 a 0 sobre o Coritiba, em partida válida pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória o Tricolor subiu para a sétima colocação com 17 pontos.

– Eu acredito que foi o gol mais importante que eu já fiz na minha carreira. Eu senti uma emoção muito grande. É meu aniversário hoje, longe da minha família. Foi um dia muito especial e eu estava precisando fazer esse gol – comemorou.

– É um gol muito importante para mim, para gerar confiança de novo. Estava precisando muito fazer esse gol e o time estava precisando dessa vitória para subi na tabela, porque a gente merece – completou.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo contra o Botafogo, às 11h, no Nilton Santos, em partida válida pela décima terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Caso conquiste a vitória, o time pode entrar de vez na briga pelo G-6 da competição.

E MAIS:

Veja também