Aniversariante Marta abre o placar, mas Brasil leva virada da França por 2 a 1

O Brasil foi derrotado pela França neste sábado em um jogo movimentado pela segunda rodada do Torneio Internacional da França, no estádio Michel D’Ornaho, em Caen. A equipe da técnica Pia Sundhage chegou a sair na frente com gol de Marta, aniversariante do dia, mas o time da casa buscou a virada por 2 a 1. O Brasil segue em preparação para a disputa da Copa América 2022, que acontece no meio do ano.

Seis vezes melhor jogadora do mundo, Marta comemorou 36 anos neste sábado e recebeu elogios da técnica Pia antes da partida. A sueca disse esperar que a craque brasileira ainda jogue por muito tempo. Marta até colocou o Brasil em vantagem, mas não conseguiu evitar a derrota na segunda rodada do torneio. O Brasil havia ficado no empate por 1 a 1 com a Holanda na estreia.

A França ficou mais no campo do Brasil durante o primeiro tempo e a primeira grande oportunidade do jogo foi da equipe da casa, aos 12 minutos. Diani cruzou para a área, a bola desviou em Tamires e pegou no travessão do Brasil. Mas a resposta brasileira veio com gol, aos 18 minutos. Debinha foi derrubada na área e a arbitragem marcou pênalti. Marta foi para a cobrança e bateu de cavadinha no meio do gol para fazer 1 a 0.

A França não demorou para reagir e empatou o jogo já aos 22 minutos. Após tentativa de chute, a bola subiu e caiu na área do Brasil, a defesa brasileira se enrolou e sobrou para a atacante Katoto empatar o jogo. O primeiro tempo seguiu com maior pressão francesa até o apito do intervalo.

As donas da casa também voltaram melhor para o segundo tempo. Logo aos 6 minutos, Toletti cabeceou com perigo e Letícia Izidoro fez boa defesa. O gol da vitória francesa saiu aos 13 minutos. Após sequência de cruzamentos, Diani tocou para o meio e Katoto dividiu e conseguiu finalizar para o fundo das redes, decretando a virada francesa. O Brasil encontrou dificuldades para buscar o segundo gol e criou poucos lances de efetividade. Na última chance do jogo, a França quase marcou o terceiro, mas Letícia defendeu.

Na preparação para a Copa América 2022, a seleção brasileira feminina volta a campo em mais um jogo do Torneio Internacional da França na próxima terça-feira. O adversário da vez será a Finlândia. O jogo começa às 14h30 e acontecerá no estádio Michel D’Ornaho.

