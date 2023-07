Anitta volta a posar em clima romântico com affair italiano

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 0:52 Compartilhe

O amor está no ar para Anitta. Nesta quinta-feira, 13, a cantora compartilhou mais um clique carinhoso ao lado do ator italiano Simone Susinna, com quem vive um romance desde junho.

“A vida da festa: ela”, escreveu a “Girl From Rio”, na publicação feita em seu Instagram. Ela compartilhou uma sequência de fotos de si em diferentes eventos e, em um dos últimos registros, uma imagem ao lado de Susinna. Na foto, ele aparece abraçando-a por trás em frente a um espelho.

Nos comentários, fãs da poderosa foram à loucura. “Anitta, você pode ter dó de nós, solteiros? Poxa, tá difícil, viu?”, brincou uma seguidora. “Vou parar de ver as fotos da Anitta, é muita humilhação esse boy. GENTE, o que é esse boy?”, chocou-se outra.

Recentemente, a assessoria de Susinna confirmou, à “Quem”, que os dois estão juntos.

Confira:

Post de Anitta no Instagram

