Anitta vende mansão no Rio após desconto milionário

Anitta fechou a venda de sua mansão na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de acordo com informações do “O Dia” e do “O Globo”. No entanto, para comercializar o imóvel, que estava à venda desde 2022, a cantora teve de dar o generoso desconto de R$ 3,5 milhões.

De acordo com o veículo, a propriedade, que estaria à venda por R$ 11,5 mihões, foi vendida por R$ 8 milhões. A queda no preço se deu devido ao fato de quase dois anos terem se passado desde o anúncio do imóvel, sem sucesso na venda.

A propriedade, de mais de 600 m², conta com quatro suítes, closet, sala de estar com living para quatro ambientes diferentes, sala de jantar, estúdio de música, elevador em três pavimentos, piscina aquecida, sauna, espaço gourmet e mais. Ela está localizada em um condomínio de luxo da cidade e seu IPTU pode chegar a R$ 28 mil.

