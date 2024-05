Anitta vai se encontrar com Pacheco para falar sobre atuação do Congresso em políticas ambientais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/05/2024 - 17:14 Para compartilhar:

A cantora Anitta afirmou nesta quarta-feira, 15, que recebeu um convite do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), para conversar sobre a atuação do Congresso em políticas ambientais. No último dia 10, a artista criticou o senador e o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP), relacionando a tragédia climática no Rio Grande do Sul à atuação do Legislativo federal.

No seu perfil do Instagram, Anitta confirmou que Pacheco se disponibilizou a conversar com ela. “Rodrigo Pacheco me procurou, se colocou à disposição para falar sobre o assunto. Eu disse que sim, tenho interesse em encontrá-lo se for para falar e resolver.”

A cantora ainda disse que não tem “paciência” só para “ficar debatendo” algo que não vai “sair do lugar”, mas que se sentiu agradecida, respeitada e ouvida. “Espero que não fique só nisso (conversa).” Ela está buscando um espaço na agenda para marcar a reunião, já que sua turnê mundial começará no sábado, 18, e vai até 8 de julho. Anitta afirmou que continua sem resposta de Lira.

“Eu não sou política, sou cantora. Mas se eu fui em minhas redes sociais cobrar alguma coisa e ele se colocou a disposição, eu acho importante. Espero que a gente consiga fazer algo. Eu entendo que política é assim, que uma pessoa sozinha não consegue salvar o mundo, mas uma pessoa sozinha com muita coragem pode conseguir balançar as estruturas”, afirmou.

Na semana passada, Anitta publicou em sua conta do Instagram um vídeo em que responsabiliza o Congresso brasileiro por aprovar leis permissivas a ações prejudiciais ao meio ambiente. Com legenda em português e em inglês, o vídeo ultrapassa as 320 mil curtidas e 12 milhões de visualizações.

“Enquanto o RS está embaixo d’água, tem deputado e senador querendo se aproveitar e passar a boiada. Está em curso um movimento no Congresso Nacional para acabar com as políticas de proteção da natureza”, escreveu a cantora na legenda da publicação.

Anitta marcou Pacheco no vídeo, mas não conseguiu mencionar Arthur Lira, por estar bloqueada pelo deputado. Como mostrou o Estadão, a assessoria do presidente da Câmara disse que Lira não manifestou o desejo de falar com a artista e que ela está bloqueada há dois anos.