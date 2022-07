Anitta vai lançar seu perfume íntimo e quer tatuagem no ânus como logomarca

Ainda neste semestre, Anitta irá lançar seu perfume íntimo em parceria com uma farmacêutica. Em 2020, ela contou em sua rede social que utiliza um produto similar há dois anos e quer comercializá-lo para outras mulheres.

“É especial, porque uma vez que você usa esse negócio, fica para sempre. É uma amiga que faz uma fórmula que é um perfume exclusivo para ‘pepeca’. Pode passar atrás, pode ser a ‘pepeca’ e a porta dos fundos”, disse a Anitta.

No perfume íntimo, a artista pensa em usar as tatuagens que têm na vagina e no ânus como logomarca.

“Vocês vão descobrir no próximo produto que vou lançar. Falta pouco. A logo da frente do produto é a tattoo que tenho na ‘larissinha’ (vagina) e a logo de dentro é a tattoo do ‘tororó’ [ânus]. Aguardem”, escreveu Anitta em maio deste ano no Twitter.