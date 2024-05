Anitta tem vida simples em terreiro de candomblé: ‘Lava banheiro e varre o chão’

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 13/05/2024 - 17:11 Para compartilhar:

Mais uma vez, a cantora Anitta foi vítima de intolerância religiosa. Na manhã desta segunda-feira, 13, ela compartilhou em suas redes sociais alguns de seus momentos no candomblé, sua religião. Nas fotos publicadas, a famosa aparece ao lado do seu pai, conhecido como Painitto, e do seu irmão, Renan Machado.

Alguns minutos depois, Anitta fez um post nos Stories do Instagram dizendo que perdeu 100 mil seguidores após anunciar clipe com fotos de sua religião.

“Perdi 100 mil seguidores depois de anunciar o clipe que vou mostrar minha religião. Laroyê Exu tirando dos meus caminhos tudo que já não me serve mais. Nessa minha nova fase escolhi qualidade e não quantidade. Axé”, escreveu a famosa.

Anitta compartilhou um álbum de fotos de sua vivência religiosa para anunciar o clipe de ‘Aceita’. A canção faz parte do novo disco Funk Generation.

Vale lembrar que no ano passado, Anitta recebeu uma chuva de críticas na web após postar uma foto com seu pai de santo. “Minha família não é obrigada a escutar xingamento por coisa que nem aconteceu, xingamento de intolerância religiosa. Minha família que é parte católica e parte evangélica. E foram lá no dia, porque sabiam que era importante para mim. Vai ser intolerante lá na ponte que partiu!”, disse na ocasião.

‘Lava banheiro e varre o chão’

No livro ‘Furacão Anitta’, uma biografia não autorizada da cantora, escrita por Leo Dias em 2019, o jornalista revela alguns detalhes sobre a relação de Anitta com o candomblé. A nossa reportagem, que leu trechos da publicação na época, te conta tudo. Confira!

“A relação de Anitta com a religião é extremamente íntima. Tanto que ela não fala sobre isso em público, apesar de ter uma fé inabalável”, afirmou Leo Dias.

Segundo a biografia, Anitta foi nascida e criada em uma família católica. Ela foi batizada e visitava a igreja, que inclusive foi como ela descobriu seu talento para a música, quando ia cantar ao lado do avô Pedro Júlio. Porém, aos sete anos, a diva foi apresentada ao candomblé pelo pai, Mauro, e o irmão Renan.

Miriam, mãe de Anitta e Renan, não gostou de ver seus filhos envolvidos com o candomblé, mas respeitou a escolha deles. “Os primeiros passos de Anitta no candomblé foram no terreiro de Pai Sérgio, um babalorixá de 58 anos, que fica na região metropolitana do Rio. O local, muito discreto, acabou se tornando um refúgio para a cantora, especialmente nos momentos de maior estresse físico e mental”, afirma o jornalista.

“Durante o tempo em que fica imersa em sua experiência religiosa, Anitta é vista descalça, de roupas brancas, fazendo atividades comuns do local como lavar o banheiro, varrer o chão e cuidar da mesa de refeições. No terreiro, tem contato permanente com a vida simples de que tanto gosta e que faz tão bem a ela”, contou Leo Dias no livro.