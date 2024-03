Anitta tem música mais ouvida no Chile após apresentação no país

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/03/2024 - 11:29 Para compartilhar:

Anitta atingiu o topo das paradas de rádio no Chile com seu single Mil Veces, após uma performance aclamada no Festival de Viña del Mar. O feito foi anunciado pela Republic Records/Universal Music Chile, destacando a faixa como a mais tocada nas rádios chilenas na quinta-feira, 29.

Lançada em 2023, Mil Veces é parte do álbum Funk Generation, previsto para ser lançado ainda este ano. A música, que explora o gênero funk melody, fala sobre os ciclos viciosos de idas e vindas em certos relacionamentos.

O sucesso vem na esteira de sua participação no renomado festival latino-americano, onde a cantora brasileira foi premiada com as cobiçadas Gaivota de Prata e Gaivota de Ouro, troféus concedidos no Festival de Viña del Mar, Chile. A Gaivota de Prata é um prêmio de prestígio, enquanto a Gaivota de Ouro representa um nível ainda mais elevado de honra no evento, destacando performances excepcionais e contribuições significativas à música.

Ovacionada no palco de Viña del Mar

Durante sua apresentação no Festival de Viña del Mar 2024, Anitta não só encantou o público com um repertório de sucessos, incluindo Bellakeo, Mil Veces e Movimento da Sanfoninha, mas também ensinou os presentes a dançarem ao estilo brasileiro, com destaque para a coreografia de Envolver, apelidada pelos fãs de El Paso de Anitta.

A cantora, que já esperava levar para casa o troféu Gaivota de Prata, foi surpreendida com o prêmio adicional da Gaivota de Ouro. O anúncio veio enquanto Anitta estava no camarim, e ela compartilhou nas redes sociais a surpresa e alegria ao receber a notícia, destacando o carinho e a gratidão pelos fãs chilenos.

“Fui para o camarim, me troquei, quando, de repente, veio meu irmão dizendo: ‘Olha, querem te dar outro prêmio!’ Eu não sabia! Eu não imaginava que receberia outro prêmio. Eu já estava sem roupa! Pensei; ‘Volto sem roupa? Coloco uma toalha e vamos?’”, disse.

