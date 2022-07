Anitta tem alta após cirurgia de endometriose: ‘Livre da etapa mais difícil’

Anitta teve alta hospitalar nesta segunda-feira (25), cinco dias após ter se submetido a uma cirurgia para tratamento da endometriose, no Hospital Vila Nova Star, da Rede D’or, em São Paulo.







A cantora fez uma publicação em seu Instagram com fotos suas ainda no hospital e com a equipe médica que lhe atendeu durante sua internação, e ao lado do namorado, o produtor canadense Murda Beatz.

Instagram will load in the frontend.

“Saio dessa experiência desejando que todas as mulheres do mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento dessa doença que afeta tanta gente mas é, ao mesmo tempo, tão pouco falada. Seguirei me cuidando, mas agora livre da etapa mais difícil que foi diagnóstico e cirurgia”, disse Anitta.

“Já já eu volto com tudo lutando pra que as mulheres todas tenham acesso a tudo que diz respeito a esse filme de terror que é a endometriose e que principalmente sejam tratadas com a seriedade e o respeito que essa doença requer. Não tenham vergonha de buscarem ajuda”, finalizou.

No domingo (24), a cantora comentou em seu Twitter sobre as dificuldades do pós-operatório. “Que recuperação maldita, viu. Dói, senhor. Quem aqui já fez essa cirurgia, pelo amor de Deus?”, perguntou Anitta.