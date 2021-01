Anitta sobre sexo anal: “Se quer conquistar o meu c*zinho tem que vir com beijos, me apaixonar”

A cantora Anitta concedeu entrevista em espanhol ao youtuber mexicano Luis Torres e falou sobre diversos temas relacionados a sua vida sexual, em especial sobre sexo anal.

“Pra mim, se você quer conquistar o meu c*zinho tem que vir com beijos, me apaixonar. Tenho dicas para dar o c*, mas não para vendê-lo com presentes, eu compro meus próprios presentes”, explicou Anitta, que ainda deu dicas essenciais para a hora H.

“Em primeiro lugar, o que faço é limpar muito bem. Primeiro temos que fazer uma chuca, como se diz chuca em espanhol?”, perguntou. “Depois de nos certificarmos de que estamos livres de riscos, sem perigo de ‘passar cheque’, como dizemos no Brasil.”

“As mulheres têm cremes vaginais, que têm um aplicador e que você coloca o creme dentro e você aplica. Eu tenho porque sempre levo comigo quando quero… alguma coisa. Então, em vez de creme você vai colocar lubrificante. E em vez de passar na ‘boneca’, você coloca atrás, dentro e tira o aplicador. Por quê? Porque quando o amiguinho entrar, vai estar sempre molhado. Pode usar com cheiro, com sabor, de morango, sabe? Algodão doce, eu adoro”.

