Anitta sobre ser alvo de fake news envolvendo HIV: ‘Não é xingamento’

Anitta se pronunciou nas redes sociais sobre algumas fake news que começaram a circular recentemente após se tornar alvo de ataques por declarar seu apoio político ao ex-presidente Lula nas próximas eleições presidenciais.

Uma das manchetes, que viralizou no TikTok, usa uma recente foto da cantora internada, da época em que fez uma cirurgia para tratar a endometriose, mas diz que a artista é portadora de HIV (Vírus da imunodeficiência humana).

“Eu to nem aí. Ter HIV não é xingamento. Se eu for processar cada uma das fake news que tao inventando pra mim desde que me posicionei politicamente vou acabar com meu dinheiro só pagando advogado”, começou a intérprete de Envolver. “Só vou gastar quando for algo relevante. Teve também um vídeo de sexo oral que fizeram montagem colocando meu rosto… Eu só me dei o trabalho de abrir porque queria ver se pelo menos estavam fazendo maneiro… Porque daí quem acreditar que sou eu pelo menos tá ‘me’ vendo arrasando na performance”, completou.