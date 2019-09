Anitta sobre “ficadas” após término com Scooby: “Respirou, estou aí”

A cantora Anitta foi entrevistada pelo apresentador Leo Dias nesta segunda-feira (30) durante o ‘Fofocalizando’, do SBT, para falar sobre o novo cargo de executiva de uma marca de bebida alcoólica, mas não escapou de questionamentos sobre a sua vida pessoal.

“Eu pegaria todo mundo. Respirou, falou que está solteiro, estou aí”, disse Anitta sobre sua fase solteira após o término de namoro com o surfista Pedro Scooby.

A cantora também aproveitou para falar que não se encontrou com o rapper Drake após o show do canadense no Rock’n Rio, mas admitiu que conversava com ele antes de sua passagem pelo Brasil. “O povo fica achando que eu que te passo essas m***. Tem um monte de fofoqueiro na rua e ele vem me perguntar depois. Não foi na minha casa, ela está em reforma. Não fui eu que organizei nem estava aqui”, afirmou ela.