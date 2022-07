Anitta se surpreende ao ver Shania Twain curtindo seu show na Suíça

A noite desta segunda-feira (04) na agenda da Anitta foi reservada para a sua apresentação na Suíça. Após o show, a cantora foi aos stories compartilhar o que tinha acontecido de surpreendente.

“Eu preciso dizer uma coisa: a Shania Twain pediu pra ir no meu show, ficou dançando horrores e depois foi pro camarim fazer foto. “Sabe assim: você passou a vida toda ouvindo a pessoa e, de repente, ela pede para ir no seu show?”, contou.

Logo depois, a artista postou fotos e vídeos do icônico encontro. “Eu e meu irmão falando pra ela como o Brasil é doido nas músicas dela, gente, eu tô passada, Sandy, corre aqui”, brincou ela.

“Gente… a Shania Twain pediu pra vir no meu show aqui na Suíça. Dançou todas as músicas e veio no meu camarim fazer foto. Esse é o tweet. FIM. FIMMMMMMMMMMMMM”, escreveu no Twitter.