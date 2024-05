Anitta se revolta com pergunta de cunho sexual: ‘Sou uma mulher de negócios’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/05/2024 - 17:01 Para compartilhar:

Em entrevista ao “Today”, Anitta não ficou nada satisfeita com as perguntas de cunho sexual, assim como a sua resposta a uma sugestão de protagonizar um ensaio sensual para a Playboy.

+Neymar não é o único: Luana Piovani já se envolveu em polêmicas com outros famosos

“Me desculpe se fiquei quieta. Acabei de voltar de uma das piores entrevistas de toda a minha carreira. Eles só queriam me perguntar sobre sexo, minha sexualidade, minha vida amorosa. Foi tão sexista, como se estivéssemos presos no tempo há 20 anos. A certa altura, eles perguntaram se eu consideraria posar para a Playboy! Playboy! E quando respondi, disse: ‘Quem sabe, talvez eu seja escritora da Playboy’. Era como se eles nunca tivessem pensado que eu poderia ser bonita, talentosa e inteligente”, iniciou a cantora.

Na ocasião, Anitta ainda ressaltou que sua carreira não se resume a sexo: “Não me importo em falar sobre sexualidade. Faz parte da nossa vida e é uma grande parte de quem eu sou, então não me importo de ser questionada sobre isso… Eu simplesmente não gosto quando as pessoas pensam que é só isso. Quando as pessoas me tratam como se ‘Oh, ser sexy é tudo o que ela sabe’. Não, isso não é tudo que eu sei. Eu sou uma mulher de negócios.”