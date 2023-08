Anitta se manifesta após polêmica sobre música ‘Tá Ok’: ‘Estou por fora’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2023 - 15:42 Compartilhe

A cantora Anitta, 30 anos, se manifestou a respeito da polêmica sobre a música ‘Tá Ok’, após a colombiana Karol G afirmar que a brasileira recusou convite para participar do remix de Dennis DJ e Kevin O Chris.

Nesta sexta-feira (04), Anitta usou os Stories de seu Instagram para falar sobre o convite.

“Vamos parar de criar teoria da conspiração, por favor. Não tem nada de errado acontecendo. DENNIS DJ sempre me tratou com muito carinho e Kevin O Chris, então… Eu amo demais, nem se fala. Rolou conversa, sim, sobre o remix. Falamos pessoalmente com a Karol, falei com o Maluma, falei com o Dennis, todo mundo se falou. Está tudo bem”, iniciou ela.

Anitta falou sobre não ter participado do remix, mas sem esclarecer as razões.

“Fico super honrada de ter recebido convite. Não importa porque não rolou. Sabe o que importa? O que importa é que tem mais um funk bombando, que mais gente vai ouvir o ritmo no mundo inteiro, porque são duas pessoas de muito sucesso”, elogiou.

“O que importa é o ritmo crescer. Não existe só eu no mundo e não vai existir só eu no mundo pra sempre. Tem que ter mais gente para fazer um movimento maravilhoso, todo mundo tocando funk, fazendo funk e tá maravilhoso. Não sou a dona do funk. Estou por fora de qualquer outra conversa, só estou por dentro de coisa boa”, disparou a popstar.

Anitta buscou encerrar a repercussão ao dizer que esse não é um assunto sobre ela, mas, sim, sobre “pessoas talentosas, que estão fazendo uma música maravilhosa e que vai bombar”.

Já sobre outras polêmicas envolvendo a música ‘Tá Ok’, a cantora afirmou estar por fora.

“Eu estou aqui para falar do meu lado, que eu fui colocada. Vocês me chamaram a uma situação, então estou aqui só pra acalmar vocês”.

Anitta, supostamente, estaria se referindo à discussão que aconteceu após o lançamento do remix, quando o empresário de Kevin O Chris usou as redes sociais para detonar Dennis DJ.

Entenda a polêmica

Sucesso nas plataformas de música, a faixa ‘Tá OK’, parceria entre Kevin O Chris e Dennis DJ, ganhou uma versão remix na última quinta-feira (03), com os cantores colombianos Maluma e Karol G, acompanhada de videoclipe.

Contudo, Dudu Traineras, empresário de Kevin O Chris, apontou que a faixa foi lançada sem autorização formal e sem o devido reconhecimento do artista.

Dudu insinuou que Dennis teria tratado a situação como se ele fosse o único autor da música.

“Tu dá sorte é que falou direto com ele, senão essa música nem ia existir. Aliás, nenhuma contigo, tá? Porque você não é nada no funk, você é na fama. Você não representa o funkeiro, você representa a fama. Quem tem mais, quem pode te jogar lá pra cima”, criticou.

