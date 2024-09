Anitta se lança em novo projeto e investe em mercado de estética

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/09/2024 - 18:26 Para compartilhar:

Anitta já não quer ser somente referência quando o assunto é beleza. A cantora, agora, pretende elevar também a autoestima das poderosas através dos cuidados estéticos. Ela resolveu se lançar em novo projeto e investir em uma rede especializada em serviços estéticos a laser e ultrassom.

E é a nossa popstar quem estrela a campanha de lançamento, enfatizando o empoderamento e a liberdade através de procedimentos que realçam e exaltam o ideal de beleza de cada um.

“Acredito muito que as novas tecnologias em tratamentos de estética podem ser nossas aliadas na busca pelo bem-estar e de resultados que nos façam satisfeitas e com a autoestima em dia. Quando usada ao nosso favor e com responsabilidade e segurança, a tecnologia em estética pode ser muito útil”, analisou a cantora.

A campanha destaca a transparência da artista em falar abertamente sobre a sua aparência e os tratamentos estéticos que faz.

“O corpo ideal é aquele que você se sente bem”, ressaltou ela.

Segundo a rede de estética, a cantora se une à empresa em um momento estratégico de expansão.

Com dois anos de fundação, a companhia visa tornar mais acessível os tratamentos a laser e ultrassom. Atualmente, conta com 50 estabelecimentos em 14 estados e pretende encerrar o ano com 70.

A partir de 2025, o plano de negócios está dedicado a superar a marca de 100 novas unidades ao ano com o modelo de franquias e lojas próprias no Brasil.

Mais de 20 procedimentos

A empresa investe em modernidade, atendimento personalizado, qualificação profissional e amplo portfólio de procedimentos para corpo e rosto. Com mais de 20 serviços estruturados para elevar a autoestima e a autoconfiança dos clientes, a estética a laser possibilita o rejuvenescimento facial, clareamento íntimo, remoção de tatuagem, tratamento para acne ativa, manchas e melasma, entre outros.

