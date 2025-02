Anitta se Inspira em Ayrton Senna para look em bloco de pré-Carnaval

Anitta, 31 anos, está na reta final com a maratona de jogação dos Ensaios da Anitta, com a proximidade do calendário oficial do Carnaval 2025. Neste sábado, 22, a popstar botou o público para sair do chão no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, ao lado de Jão, Veigh e Xand Avião, seus convidados para a festa.

A cantora agitou a multidão em mais de quatro horas de show, em puro clima de Carnaval. Para o evento, ela entrou na vibe esportiva e se inspirou em Ayrton Senna e na Fórmula 1 para um look estiloso e cheio de atitude. A produção poderosa fez referência ao icônico uniforme vermelho usado pelo piloto brasileiro na McLaren.

“São Paulo, tô na pista!”, avisou ela ao antecipar o look através de publicação no Instagram, antes de subir ao palco.

“Maratona de Jogação” é o tema do carnaval para os “Ensaios de Anitta”, rodada de show no período pré folia oficial.

A funkeira ainda se apresenta no próximo domingo, 23, com show extra, também em São Paulo.

Nos dias oficiais, os blocos comandados por Anitta vão tomar as capitais: Salvador é a primeira parada, no dia 28 de fevereiro, e Rio de Janeiro vem em seguida, no dia 8 de março.