Anitta se esconde na cozinha de boate para evitar Pedro Scooby, diz colunista

Na noite de domingo, Anitta e Pedro Scooby estavam no mesmo local, mas não se encontraram, segundo o colunista Leo Dias. Os dois, que namoraram por um tempo, foram ao Vitrinni Lounge, na Barra da Tijuca, mas passaram longe um do outro.

De acordo com o colunista, Anitta estava na festa com amigas quando Scooby se aproximou do local e ficou apenas olhando. Jojo Todynho, então, precisou conversar e pedir para o surfista se afastar. Após quase duas horas, Scooby saiu do local com seus amigos.

Há também o boato de que Anitta teria se escondido na cozinha da boate até o ex sair. Nas redes sociais, os dois postaram fotos e vídeo curtindo a festa, mas sozinhos.