Anitta se engaja em campanha para doação a vítimas de incêndios nos EUA

As chamas que devastaram a cidade de Los Angeles, nos EUA, atingiram as mansões de muitos famosos. Ainda sob os efeitos dos desastres, celebridades se engajam em uma causa para levantar recursos e levar ajuda àqueles que perderam suas casas. Uma delas é a popstar brasileira Anitta, 31 anos.

Na última terça-feira, 14, a cantora usou as redes sociais para falar sobre os incêndios que ainda devastam a região. Ela destacou que tem uma residência alugada em Los Angeles, dividida com Bruna Marquezine, 29 anos.

“Tive o privilégio de chamar Los Angeles de uma das minhas casas nos últimos anos e estou arrasada com a notícia dos incêndios. Meu coração está com as milhares de pessoas que estão desabrigadas e afetadas por esta tragédia”, iniciou em texto produzido em inglês, publicado nos Stories do Instagram.

A artista também divulgou alguns links através dos quais é possível fazer doações.

“Verifique o Story a seguir para obter links para doar e apoiar os necessitados. Vamos nos unir para ajudar no que pudermos”, finalizou ela.