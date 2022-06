Anitta se diverte com sua estátua de cera em museu em Nova York: ‘Sou muito gata’

O maior museu de estátuas de cera ganhou uma nova estrela para o seu acervo. Nesta quinta-feira (02) a instituição Madame Tussauds revelou como ficou a imagem de Anitta. A cantora foi representada com uma camiseta branca cropped com a frase “Garota do Rio”. Além disso, uma calcinha com brilhantes e um jeans destroyed completam o visual. A semelhança impressiona.

“Tudo o que está acontecendo na minha carreira agora é uma bênção. Obrigado Deus por tudo isso. Espero estar devolvendo ao universo toda a grande energia que venho recebendo. Agora faço parte das figuras de cera da @madametussaudsusa. Isso significa muito para mim. Uau, estou me sentindo muito bem. Muito obrigado a TODOS os envolvidos nisso. BRASIL NA CASA. (se você está em Nova York e tem uma queda por mim, vá lá bem rápido e dê um beijo nessa garota)”, escreveu.





No dia do lançamento, a artista se divertiu com a sua versão de cera. “Acabei de entender porque todo mundo quer me pegar, porque ninguém consegue dizer ‘não’ pra mim. Eu sou muito gata, gente!”, brincou.

Bad Bunny, Maluma e The Rock foram outros artistas eternizados em cera recentemente.