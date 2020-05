Anitta diz ter sido ameaçada e chantageada por Leo Dias

Anitta usou as redes sociais nesse domingo (24) para fazer um desabafo, após desentendimento com o colunista Leo Dias. A cantora conta que passou anos sendo ameaçada e chantageada por ele. O que motivou Anitta a falar sobre o assunto foi uma matéria envolvendo a mãe da Poderosa.

Na época, a cantora desmentiu a notícia sobre a sua mãe. Irritado com Anitta, Leo teria ameaçado expor conversas antigas e que comprometeriam sua carreira, principalmente por envolver nomes de outros famosos, como Preta Gil, Pabllo Vittar, Ivete Sangalo e Marília Mendonça.

Anitta disse ter mudado ao longo dos anos e que não está mais dispostas a ceder às ameaças e chantagens, explicando que passou todo esse tempo aguentando a pressão do colunista por realmente achar que ele poderia acabar com a sua carreira, mas que atualmente ela não teme mais isso.

“Acho que o público sabe quem são as pessoas, não adianta a gente mentir. Todo mundo erra, eu erro pra caramba (…) Essa situação me desestabilizava. Agora não vou deixar mais isso acontecer”, disse Anitta, que aproveitou para mandar um recado bem direto ao jornalista.

“Prefiro lidar com a turbulência de ter áudios e conversas vazadas por você, Léo Dias, do que viver com constante medo de uma chantagem do que pode acontecer com a minha carreira ou com a minha vida. Eu tô até tremendo. Realmente decidi conviver com qualquer consequência de qualquer coisa que eu tenha falado do que conviver com um eterno medo de uma ameaça. Pode soltar qualquer coisa que você tenha sobre mim. Vou continuar sendo a pessoa que eu sou”, afirmou.

Anitta ainda falou sobre a dificuldade de lidar com dependente químico e disse que recebia mensagens agressivas dele. “Eu pensava ‘Meu Deus, o que eu faço?’. Cheguei a ajudar ele a escrever um livro sobre mim, falei sobre tratamento. Porém, realmente, me senti por diversas vezes perdida”.

