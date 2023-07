Anitta revela suspeita de câncer em 2022 e conta como desobedeceu ordens médicas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/07/2023 - 2:56 Compartilhe

Anitta chocou fãs nesta quinta-feira, 29, ao compartilhar que teve uma suspeita de câncer em 2022. Em entrevista à rádio KTU de Nova York (EUA), ela ainda revelou que contrariou ordens médicas e se consultou com um curandeiro no Japão.

“Eu estava, tipo, ‘eu quero me divertir, não importa. Se eu morrer, eu quero me certificar de lançar um ótimo álbum, eu quero me certificar de viajar com meus amigos’. Então eu comecei a marcar férias, eu liguei para as minhas agências de viagens”, começou a cantora.

“Nós íamos fazer o exame para câncer, porque os meus exames não estavam bons, e eu falei: ‘Ok, se for câncer, eu vou ter que ficar aqui, presa, no hospital. Então eu não quero fazer o exame agora, eu quero tirar férias por um mês, e depois eu volto e faço [o exame].’ E o médico falou: ‘Não!’ Mas eu falei: ‘Sim! E se esse for o meu último mês de vida? Eu não quero dizer que eu estava no hospital, eu quero me divertir'”, continuou.

“Então eu fui para o Japão e encontrei um curandeiro, uma coisa espiritual em um retiro, e eu fui. E quando eu voltei para fazer o exame, não tinha câncer nenhum, e eu comecei a ficar melhor. Foi uma história maluca”, finalizou ela.

A dona do sucesso “Funk Rave” visitou o Japão em novembro de 2022, ao lado de Lexa, Gabi Lopes, Lele Pons e outros amigos. Assista à entrevista completa aqui.

