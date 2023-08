Anitta revela sua nova ‘técnica’ para achar ‘pessoas certas’ para se relacionar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/08/2023 - 8:31 Compartilhe

Anitta, que terminou recentemente seu affair com o ator italiano Simone Susinna, já declarou diversas vezes que está “mais tranquila” neste ano, ficando só com quem merece. Para evitar errar na escolha, a cantora está usando uma “nova técnica”: leitura de mapa astral.

No Instagram, na noite de terça-feira, 29, Anitta justificou a importância de sua tática. “Quem já passou pelos trinta está ligado que é desafio atrás de desafio para aprender. Aprende agora ou vai se lascar. E a vida vai te jogando repetições de questões que já aconteceram para ver como você vai lidar desta vez. Se você vai repetir o mesmo comportamento que teve antes ou se você evoluiu. É tipo videogame, vai trocando de fase. A gente vai evoluindo em uma coisa e a vida fala assim, ‘espera aí, vamos ver se passou mesmo desta fase’. Daí você tem que dar o seu nome”, começou.

Na sequência, a cantora detalhou: “Estou tão nessa que qualquer pessoa que conheço, pergunto qual o signo e mapa para entender porque essa pessoa foi colocada na minha vida. Teve um dia que eu falei, ‘Deus, me dá um sinalzinho aí’. Saí, fui apresentada a uma pessoa e perguntei, ‘qual o seu mapa e tal?’. O mapa era tudo o que eu precisava naquele momento”.

Anitta, ainda, refletiu sobre sua evolução pessoal. “Quando a gente está ocupada olhando para sei lá o quê, a gente não entende que o outro pode ter várias respostas para a gente. Não é à toa que a gente atrai as pessoas para nós. É para a gente aprender, transmutar ou para testar a gente. Por exemplo, um momento em que você não está se valorizando… Você vai atrair uma pessoa que te mostre que você tem que estar se valorizando, seja no comportamento dessa pessoa ou no modo em que ela trata você”, declarou.

“Quando você aprende a perceber, você pega o pulo do gato. Não significa que vá perceber na hora, você pode perceber aos poucos. Tenho pressa! Mas aí está ai outra coisa que a vida está me jogando agora, pessoas que não tem pressa, para eu aprender a não ter presa, respeitar o tempo. Não vamos ter pressa. A vida esses tempos está me ensinando a não ter pressa. Toda vez que eu tenho pressa, ela fala, ‘Toma’, na minha cara”, completou a cantora.

