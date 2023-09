Anitta revela que vai estrelar filme: ‘Me convidaram e já confirmei’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/09/2023 - 17:01 Compartilhe

Ao participar neste domingo, 17, do programa ‘Pipoca da Ivete’, na TV Globo, Anitta revelou que estrelará um filme. “Me convidaram para fazer um filme, e eu já confirmei”, revelou a cantora na atração.

Ainda não há detalhes de qual será a produção ou de qual personagem Anitta interpretará.

No bate-papo com Ivete Sangalo, a poderosa ainda falou dos futuros projetos, como o novo álbum, que chegará no começo do próximo ano, e das novas músicas que estão sendo lançadas.

